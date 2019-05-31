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"Заря" объявила об отставке тренера Вернидуба

Новости » Спорт    31.05.2019 - 16:58
"Заря" объявила об отставке тренера Вернидуба
Фото: Юрий Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Руководство луганчан приняло отставку наставника

Юрий Вернидуб покидает пост наставника "Зари". Об этом информирует официальный сайт луганского клуба.

Сообщается, что сегодня утром состоялся разговор президента "Зари" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта клуба со специалистом.

Напомним, что в ноябре 2011 года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012 года по настоящий момент был главным тренером команды.

За 9 лет тренерства украинского специалиста команда становилась бронзовым призером УПЛ, играла в групповом раунде Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.

В завершившемся сезоне УПЛ "Заря" упустила 4 строчку в последнем туре, подопечные Вернидуба проиграли "Мариуполю" (1:3).

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