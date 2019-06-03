ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Заря" назначила Скрипника новым главным тренером

Новости » Спорт    03.06.2019 - 22:52
"Заря" назначила Скрипника новым главным тренером
Фото: Виктор Скрипник (zarya-lugansk.com)

Контракт с наставником подписан на 3 года

Новым главным тренером "Зари" стал Виктор Скрипник. Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба. 

Контракт с наставником подписан сроком на три года. Презентация Скрипника в качестве нового наставника "Зари" состоится 18 июля в Запорожье на "Славутич-Арене".

Ранее специалист никогда не тренировал украинские клубы. Последним местом работы 49-летнего тренера была "Рига", с которым украинец стал чемпионом Латвии и выиграл Кубок Латвии в 2018 году. Контракт с клубом действовал еще год, но Скрипник досрочно ушел из команды.

До "Риги" Скрипник в течение 2 лет, с 2014 по 2016 год, тренировал "Вердер". В первом сезоне под руководством украинца бременцы заняли 10 место в Бундеслиге.

Напомним, "Заря" осталась без главного тренера 31 мая. Контракт клуба с Юрием Вернидубом разорвали по обоюдному согласию сторон. Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.

Экс-тренер "Шахтера" Луческу договорился о сотрудничестве с "Бешикташем" Гусев отправился на тренерскую стажировку в "Атлетико"
Новости Украины назначениеЗарятренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь