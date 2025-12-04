UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Все упирається в безпеку. В ОБСЄ розповіли, чи розгорнуть місію в Україні

Фото: глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може розпочатися лише тоді, коли будуть забезпечені безпекові умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

За її словами, зараз є "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Україною та РФ, а також можливого перемир'я. Вона наголосила, що саме країна-агресорка досі не виявляла готовності до мирних переговорів.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії - ред) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", - зазначила Валтонен.

Фінська міністерка додала, що представники ОБСЄ діятимуть "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", - сказала вона.

Валтонен наголосила, що йдеться про "складне завдання", адже лінія зіткнення простягнулася на 1200 км та на 100 км углиб в обох напрямках.

Нагадаємо, в жовтні голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив Каріну Одебрінк спецпредставником з питань викрадення Росією українських дітей.

Зазначимо, голова МЗС Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄРосійська ФедераціяУкраїнаВійна в Україні