Все упирається в безпеку. В ОБСЄ розповіли, чи розгорнуть місію в Україні

За її словами, зараз є "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Україною та РФ, а також можливого перемир'я. Вона наголосила, що саме країна-агресорка досі не виявляла готовності до мирних переговорів.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії - ред) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", - зазначила Валтонен.

Фінська міністерка додала, що представники ОБСЄ діятимуть "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", - сказала вона.

Валтонен наголосила, що йдеться про "складне завдання", адже лінія зіткнення простягнулася на 1200 км та на 100 км углиб в обох напрямках.