Все упирается в безопасность. В ОБСЕ рассказали, развернут ли миссию в Украине

По ее словам, сейчас есть "очень много неопределенности" относительно мирных переговоров между Украиной и РФ, а также возможного перемирия. Она подчеркнула, что именно страна-агрессор до сих пор не проявляла готовности к мирным переговорам.

"Поэтому комментировать любые детали (миссии - ред) по состоянию на сейчас чрезвычайно сложно, но мы готовы к различным вариантам развития событий", - отметила Валтонен.

Финский министр добавила, что представители ОБСЕ будут действовать "только в тех районах, где можно гарантировать безопасность".

"Я бы сказала, что характер войны, который существенно изменился даже во время этой ужасной захватнической войны, которую Россия ведет против Украины, где использование дронов является чем-то, чего мы раньше практически не видели, означает, что функция мониторинга становится более сложной", - сказала она.

Валтонен подчеркнула, что речь идет о "сложной задаче", ведь линия соприкосновения протянулась на 1200 км и на 100 км вглубь в обоих направлениях.