Упевнений, що РФ не нападе: Трамп натякнув про готовність обороняти Україну в майбутньому

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий узяти на себе зобов'язання щодо участі США в майбутній обороні України. Його згода пов'язана з упевненістю в тому, що РФ не спробує напасти знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The New York Times .

"Я твердо переконаний, що вони не стануть вторгатися знову, інакше я б на це не погодився", - сказав Трамп.

NYT зазначає, що лідер США відповідав на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться в країну.

Як відомо, в рамках переговорів про припинення війни, президент України Володимир Зеленський домагається гарантій безпеки від західних країн, включно зі США. Він хоче, щоб ті зобов'язалися допомогти захистити країну в разі досягнення мирної угоди.

Також видання пише, що коментарі Трампа пішли далі, ніж будь-коли раніше. Тим самим він продемонстрував готовність підписатися під таким зобов'язанням, принаймні в якості підтримки.

Водночас слова Трампа засвідчили, що він, як і раніше, переконаний у заявленому прагненні глави Кремля Володимира Путіна до миру, незважаючи на небажання РФ покласти край війні після майже року переговорів з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно", - сказав американський лідер.

Коли його запитали про можливу мирну угоду, яка вимагатиме від США та їхніх союзників надати Україні військову підтримку в разі нового вторгнення, Трамп перервав співрозмовника, щоб наголосити, що США відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.

"Давайте скажемо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які в це вступають - і Сполучені Штати", - сказав він.

Крім того, Трамп стверджує, що в нього були випадки, коли він уже домовився з Путіним, але Зеленський відмовлявся від угоди. Але було й інакше, коли все було навпаки.

"Думаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще з'ясуємо", - додав він.

За слова американського лідера, він не готовий обіцяти збільшення підтримки США Україні, якщо Путін продовжить чинити опір перетворенню вогню. Також він не уточнив, як швидко сподівається закінчити війну.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доводиться це говорити, тому що я зобов'язаний спробувати врятувати життя... Ми робимо все, що в наших силах. У мене немає конкретних термінів", - резюмував він.