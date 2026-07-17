Уперше в історії українські воїни пройдуть парадом у Брюсселі

Що сказав прем'єр-міністр Бельгії

"21 липня вперше в історії в параді візьме участь український загін. Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь", - написав Тео Франкен у четвер, 16 липня.

Що відомо про Національний день Бельгії

Цю дату відзначають щороку 21 липня. Саме того дня у 1831 році перший король Бельгії Леопольд I склав присягу, що стало символом становлення країни як незалежної конституційної монархії.

З цієї нагоди в Брюсселі щороку проходять:

військовий парад;

офіційні церемонії;

святкові заходи.

Нагадаємо, тиждень тому подібну підтримку Україні висловила Франція. 14 липня на військовому параді до Дня взяття Бастилії в Парижі вперше пройшли українські військові.

У заході взяли участь 25 українських бійців, а в небі над французькою столицею пролетіли літаки Mirage 2000B зі змішаними франко-українськими екіпажами.