Впервые в истории украинские воины пройдут парадом в Брюсселе

Что сказал премьер-министр Бельгии

"21 июля впервые в истории в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь", - написал Тео Франкен в четверг, 16 июля.

Что известно о Национальном дне Бельгии

Эту дату отмечают каждый год 21 июля. Именно в тот день в 1831 году первый король Бельгии Леопольд I принял присягу, что стало символом становления страны как независимой конституционной монархии.

По этому случаю в Брюсселе каждый год проходят:

военный парад;

официальные церемонии;

праздничные мероприятия.

Напомним, неделю назад похожую поддержку Украине выразила Франция. 14 июля на военном параде ко Дню взятия Бастилии в Париже впервые прошли украинские военные .

В мероприятии приняли участие 25 украинских бойцов, а в небе над французской столицей пролетели самолеты Mirage 2000B со смешанными франко-украинскими экипажами.