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Впервые в истории украинские воины пройдут парадом в Брюсселе

10:35 17.07.2026 Пт
2 мин
Что бельгийский премьер сказал об украинских воинах?
aimg Елена Чупровская
Фото: в военном параде в Бельгии примут участие украинские воины (Getty Images)

Украинское подразделение впервые в истории примет участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии. Событие состоится во вторник, 21 июля, в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Бельгии Тео Франкена.

Что сказал премьер-министр Бельгии

"21 июля впервые в истории в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь", - написал Тео Франкен в четверг, 16 июля.

Что известно о Национальном дне Бельгии

Эту дату отмечают каждый год 21 июля. Именно в тот день в 1831 году первый король Бельгии Леопольд I принял присягу, что стало символом становления страны как независимой конституционной монархии.

По этому случаю в Брюсселе каждый год проходят:

  • военный парад;
  • официальные церемонии;
  • праздничные мероприятия.

Напомним, неделю назад похожую поддержку Украине выразила Франция. 14 июля на военном параде ко Дню взятия Бастилии в Париже впервые прошли украинские военные .

В мероприятии приняли участие 25 украинских бойцов, а в небе над французской столицей пролетели самолеты Mirage 2000B со смешанными франко-украинскими экипажами.

Между тем, накануне празднований президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже участников коалиции желающих , чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Среди почетных гостей мероприятий в Париже были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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