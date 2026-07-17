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Уперше в історії українські воїни пройдуть парадом у Брюсселі

10:35 17.07.2026 Пт
2 хв
Що бельгійський прем'єр сказав про українських воїнів?
aimg Олена Чупровська
Уперше в історії українські воїни пройдуть парадом у Брюсселі Фото: у військовому параді в Бельгії візьмуть участь українські воїни (Getty Images)
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Український підрозділ уперше в історії візьме участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії. Подія відбудеться у вівторок, 21 липня, у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Бельгії Тео Франкена.

Що сказав прем'єр-міністр Бельгії

"21 липня вперше в історії в параді візьме участь український загін. Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь", - написав Тео Франкен у четвер, 16 липня.

Що відомо про Національний день Бельгії

Цю дату відзначають щороку 21 липня. Саме того дня у 1831 році перший король Бельгії Леопольд I склав присягу, що стало символом становлення країни як незалежної конституційної монархії.

З цієї нагоди в Брюсселі щороку проходять:

  • військовий парад;
  • офіційні церемонії;
  • святкові заходи.

Нагадаємо, тиждень тому подібну підтримку Україні висловила Франція. 14 липня на військовому параді до Дня взяття Бастилії в Парижі вперше пройшли українські військові.

У заході взяли участь 25 українських бійців, а в небі над французькою столицею пролетіли літаки Mirage 2000B зі змішаними франко-українськими екіпажами.

Тим часом напередодні святкувань президент Франції Емманюель Макрон зібрав у Парижі учасників коаліції охочих, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Серед почесних гостей заходів у Парижі також були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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