Впервые в истории украинские воины пройдут парадом в Брюсселе
Украинское подразделение впервые в истории примет участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии. Событие состоится во вторник, 21 июля, в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Бельгии Тео Франкена.
Что сказал премьер-министр Бельгии
"21 июля впервые в истории в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь", - написал Тео Франкен в четверг, 16 июля.
Что известно о Национальном дне Бельгии
Эту дату отмечают каждый год 21 июля. Именно в тот день в 1831 году первый король Бельгии Леопольд I принял присягу, что стало символом становления страны как независимой конституционной монархии.
По этому случаю в Брюсселе каждый год проходят:
- военный парад;
- официальные церемонии;
- праздничные мероприятия.
Напомним, неделю назад похожую поддержку Украине выразила Франция. 14 июля на военном параде ко Дню взятия Бастилии в Париже впервые прошли украинские военные .
В мероприятии приняли участие 25 украинских бойцов, а в небе над французской столицей пролетели самолеты Mirage 2000B со смешанными франко-украинскими экипажами.
Между тем, накануне празднований президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже участников коалиции желающих , чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.
Среди почетных гостей мероприятий в Париже были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.