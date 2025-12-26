Уперше з 2022 року: у Кремлі підтвердили чергове порушення Путіним Конституції РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін 2025 року не буде виступати зі щорічним посланням до Федеральних зборів, попри те що Конституція РФ передбачає таке звернення щороку. За його словами, рішення ухвалив особисто Путін.

"Це рішення глави держави, це ж його послання <...> Усе відбудеться своєчасно", - сказав Дмитро Пєсков.

Коли Путін може повернутися до формату послання

РосЗМІ з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента, пише, що підготовка до звернення може розпочатися напередодні виборів до Держдуми, які заплановані на вересень 2026 року.

Інші джерела вважають, що дата можливого виступу залежатиме від ситуації на фронті, а також від перебігу контактів зі США.

Війна замість внутрішнього порядку денного

Повідомляють, що диктатор РФ не планує зачитувати щорічне послання, оскільки, за словами одного з джерел, він зараз "більше стурбований війною і ядерними загрозами США, ніж внутрішніми проблемами".

Путін, який перебуває при владі понад 20 років із чотирирічною перервою, уже порушував конституційну вимогу щодо послання 2017 року і 2022 року - у перший рік повномасштабної війни проти України.

Тоді це також не мало жодних наслідків. У 2024 році звернення відбулося 29 лютого - незадовго до псевдовиборів, за підсумками яких він був переобраний на п'ятий термін.