У Росії знову проігнорували конституційну норму про обов'язкове щорічне звернення глави держави до парламенту. У Кремлі офіційно підтвердили, що 2025 року такого виступу не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін 2025 року не буде виступати зі щорічним посланням до Федеральних зборів, попри те що Конституція РФ передбачає таке звернення щороку. За його словами, рішення ухвалив особисто Путін.
"Це рішення глави держави, це ж його послання <...> Усе відбудеться своєчасно", - сказав Дмитро Пєсков.
РосЗМІ з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента, пише, що підготовка до звернення може розпочатися напередодні виборів до Держдуми, які заплановані на вересень 2026 року.
Інші джерела вважають, що дата можливого виступу залежатиме від ситуації на фронті, а також від перебігу контактів зі США.
Повідомляють, що диктатор РФ не планує зачитувати щорічне послання, оскільки, за словами одного з джерел, він зараз "більше стурбований війною і ядерними загрозами США, ніж внутрішніми проблемами".
Путін, який перебуває при владі понад 20 років із чотирирічною перервою, уже порушував конституційну вимогу щодо послання 2017 року і 2022 року - у перший рік повномасштабної війни проти України.
Тоді це також не мало жодних наслідків. У 2024 році звернення відбулося 29 лютого - незадовго до псевдовиборів, за підсумками яких він був переобраний на п'ятий термін.
Нагадуємо, що диктатор Путін під час так званої прямої лінії став учасником скандального епізоду на державному телебаченні РФ: в ефірі російських каналів показали людину, яку представили як кореспондента британської служби BBC Стіва Розенберга, хоча сам журналіст спростував свій виступ.
Зазначимо, що диктатор Путін отримує від російських генералів і спецслужб прикрашені та викривлені доповіді про ситуацію на фронті, через що продовжує вірити у здатність РФ здобути перемогу над Україною.