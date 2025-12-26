Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.

"Это решение главы государства, это же его послание Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков.

Когда Путин может вернуться к формату послания

РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.

Война вместо внутренней повестки

Сообщается, что диктатор РФ не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".

Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году — в первый год полномасштабной войны против Украины.

Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля — незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.