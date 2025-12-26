В России вновь проигнорировали конституционную норму об обязательном ежегодном обращении главы государства к парламенту. В Кремле официально подтвердили, что в 2025 году такого выступления не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на то что Конституция РФ предусматривает такое обращение каждый год. По его словам, решение было принято лично Путиным.
"Это решение главы государства, это же его послание Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков.
РосСМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что подготовка к обращению может начаться накануне выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года.
Другие источники считают, что дата возможного выступления будет зависеть от ситуации на фронте, а также от хода контактов с США.
Сообщается, что диктатор РФ не планирует зачитывать ежегодное послание, поскольку, по словам одного из источников, он сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".
Путин, находящийся у власти более 20 лет с четырехлетним перерывом, уже нарушал конституционное требование о послании в 2017 году и в 2022 году — в первый год полномасштабной войны против Украины.
Тогда это также не имело никаких последствий. В 2024 году обращение состоялось 29 февраля — незадолго до псевдовыборов, по итогам которых он был переизбран на пятый срок.
Напоминаем, что диктатор Путин во время так называемой прямой линии стал участником скандального эпизода на государственном телевидении РФ: в эфире российских каналов показали человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга, хотя сам журналист опроверг свое выступление.
Отметим, что диктатор Путин получает от российских генералов и спецслужб приукрашенные и искаженные доклады о ситуации на фронте, из-за чего продолжает верить в способность РФ одержать победу над Украиной.