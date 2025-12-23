ua en ru
Під час "прямої лінії" з Путіним не соромлячись засвітили двійника, - ЦПД

Росія, Вівторок 23 грудня 2025 08:20
UA EN RU
Під час "прямої лінії" з Путіним не соромлячись засвітили двійника, - ЦПД Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Під час публічного заходу за участю диктатора Путіна державне телебачення РФ продемонструвало епізод, який викликав резонанс за межами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Під час так званої "прямої лінії" з диктатором Путіним російські державні телеканали показали в сюжеті людину, яку представили як кореспондента британської служби BBC Стіва Розенберга.

При цьому справжній журналіст перебував на заході, проте інтерв'ю в ефірі брали в іншого чоловіка, візуально схожого на нього.

У телесюжетах саме ця людина була подана глядачам як представник BBC, що створило хибне враження присутності конкретного іноземного журналіста в кадрі.

Як працює пропагандистська картинка

Те, що трапилося, стало показовим прикладом того, як російська пропаганда формує зручну для Кремля реальність навіть на заходах, які офіційно позиціонуються як відкриті.

Підміна фактів і образів дає змогу створювати контрольовану інформаційну картину, унеможливлюючи небажані запитання та незалежні оцінки.

Реакція справжнього журналіста

На інцидент звернув увагу сам Стів Розенберг, який прокоментував ситуацію в соціальній мережі X. Він з іронією зазначив, що не підозрював про існування власного двійника, однак російське телебачення, судячи з усього, вважає інакше.

Цитата (переклад):
"Я не знав, що в мене є тіло-двійник... Російське телебачення, очевидно, думає, що є. На прес-конференції Володимира Путіна репортер дав інтерв'ю в прямому ефірі зі 'Steve Rosenberg' (але це був не я)".

- "Я не знав, що у мене є двійник... але російське телебачення, очевидно, вважає, що він є. На прес-конференції Володимира Путіна репортер у прямому ефірі взяв інтерв'ю у "Стіва Розенберга" (але це був не я)".

Зазначимо, що висловлювання диктатора Володимира Путіна під час так званої "прямої лінії" вкотре підтверджують відсутність у російського режиму реальної готовності до припинення війни.

Нагадуємо, що в Підмосков'ї стався інцидент із перекиданням човна, на якому перебував родич диктатора РФ Володимира Путіна.

