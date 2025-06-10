Уперше з 2020 року: Росія відновить пряме залізничне сполучення з КНДР

Росія вперше з 2020 року відновить пряме залізничне сполучення з Північною Кореєю. Пасажирський поїзд курсуватиме з 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РЖД.
"За погодженням із Міністерством залізниць КНДР із 17 червня відновлюємо курсування міжнародних безпересадочних вагонів між Пхеньяном і Москвою, а з 19 червня - між Пхеньяном і Хабаровськом", - повідомили в РЖД.
Зазначено, що безпересадковий маршрут Пхеньян - Москва є найдовшим у світі. Час у дорозі становить вісім діб.
Пряме залізничне сполучення між Росією і КНДР було зупинено під час пандемії коронавірусу в лютому 2020 року. Таким чином, перевезення відновлюються вперше більш ніж за п'ять років.
Примітно, що між двома країнами також активно використовується останнім часом залізниця для постачання зброї та інших військових вантажів, призначених для використання Росією в її агресії проти України.
Росія та Північна Корея тісно співпрацюють у низці сфер, зокрема, у військовій. Диктатори обох країн їздять у гості один до одного. Так, Кім Чен Ин неодноразово приїжджав до Путіна на бронепоїзді. Водночас російський диктатор їздив до нього у Пхеньян.
Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство", який передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.
Після цього стало відомо, що північнокорейських солдатів відправили в Росію для проходження там військової підготовки.
У РФ підтвердили, що солдати КНДР воюють у війні проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.
Крім цього в рамках співпраці Північна Корея надавала Росії зброю і ракети, які використовуються для ударів по українських містах, і технології для їхньої модернізації.
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