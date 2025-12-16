Упадуть надходження в бюджет та податки: ЦГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу

Адміністрація Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) звернулася до голови НКРЕКП Юрія Власенка із закликом переглянути рішення щодо підвищення тарифу на розподіл природного газу для Криворізької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні ЦГЗК.

Як зазначається у зверненні комбінату, Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня - ще на 75%.

Таке різке зростання може серйозно вдарити по гірничо-металургійному комплексу, який має ключове значення для економіки та обороноздатності України.

"Забезпечення Центрального ГЗК природним газом є критично важливим для стабільної роботи підприємства. Таке підвищення тарифу може призвести до втрати конкурентоспроможності на експортних ринках, скорочення виробництва, експорту та зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів", - наголошується у листі.