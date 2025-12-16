ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Упадут поступления в бюджет и налоги: ЦГОК призвал не повышать тариф на распределение газа

Вторник 16 декабря 2025 15:11
UA EN RU
Упадут поступления в бюджет и налоги: ЦГОК призвал не повышать тариф на распределение газа Фото: Центральный ГОК призвал не повышать тариф на распределение газа (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Сергей Новиков

Администрация Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) обратилась к главе НКРЭКУ Юрию Власенко с призывом пересмотреть решение о повышении тарифа на распределение природного газа для Криворожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ЦГОК.

Как отмечается в обращении комбината, Нацкомиссия планирует повысить тариф с 1 января 2026 года на 86%, а с 1 апреля - еще на 75%.

Такой резкий рост может серьезно ударить по горно-металлургическому комплексу, который имеет ключевое значение для экономики и обороноспособности Украины.

"Обеспечение Центрального ГОКа природным газом является критически важным для стабильной работы предприятия. Такое повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности на экспортных рынках, сокращению производства, экспорту и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - отмечается в письме.

Как сообщалось ранее, Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась в НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году.

По выводам ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Тарифы на ЖКХ Газ ГОК
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море