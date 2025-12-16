Упадут поступления в бюджет и налоги: ЦГОК призвал не повышать тариф на распределение газа

Администрация Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) обратилась к главе НКРЭКУ Юрию Власенко с призывом пересмотреть решение о повышении тарифа на распределение природного газа для Криворожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении ЦГОК.

Как отмечается в обращении комбината, Нацкомиссия планирует повысить тариф с 1 января 2026 года на 86%, а с 1 апреля - еще на 75%.

Такой резкий рост может серьезно ударить по горно-металлургическому комплексу, который имеет ключевое значение для экономики и обороноспособности Украины.

"Обеспечение Центрального ГОКа природным газом является критически важным для стабильной работы предприятия. Такое повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности на экспортных рынках, сокращению производства, экспорту и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - отмечается в письме.