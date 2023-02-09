Уоллес про навчання українських пілотів на Typhoon: це як пересісти з велосипеда на Формулу-1
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що навчання українських пілотів на Typhoon це як пересісти з велосипеда на Формулу-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Міністр оборони виключив відправку британських літаків в Україну найближчим часом, заявивши, що це буде все одно, що "перейти з велосипеда в команду Формули-1" порівняно з простішою зброєю.
Він порівняв складність експлуатації та підтримки Typhoon з відносно простою легкою протитанковою зброєю наступного покоління NLAW, яку раніше подарувала Великобританія.
"Ви переходите від велосипеда в подарунок - згадайте про NLAW - до команди Формули-1... З винищувачем приходить екіпаж боксу. У команді Формули-1 без піт-екіпажу ви не можете завести машину, і вона, звичайно, не може проїхати більш як вісім кіл... Якщо дасте Тайфун, вам доведеться дати цілу купу людей", - сказав міністр.
Він пояснив, що Британія збирається розпочати процес навчання українських військових на реактивних літаках.
"Тому перший крок - це навчити людей, навчити пілотів. Починаємо процес... Ми досить чітко розуміємо, що потрібно українцям на полі бою. І потенційно є способи отримати це швидше - ці ефекти, а не фіксація на платформі", - підкреслив Уоллес.
Бен Уоллес залишив відкритою перспективу майбутніх поставок британських винищувачів в Україну, але намагався придушити очікування швидкої зміни політики, повторюючи, що жодні варіанти не були виключені чи відкинуті.
"Ці речі не будуть наступного тижня чи наступного місяця, або, можливо, навіть через шість місяців", - наголосив міністр.
Нагадаємо, сьогодні під час спільної британсько-італійської прес-конференції міністр оборони Британії припустив, що навчання українських пілотів почнуться після завершення війни в Україні.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці.
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