Уоллес про навчання українських пілотів на Typhoon: це як пересісти з велосипеда на Формулу-1

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що навчання українських пілотів на Typhoon це як пересісти з велосипеда на Формулу-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Міністр оборони виключив відправку британських літаків в Україну найближчим часом, заявивши, що це буде все одно, що "перейти з велосипеда в команду Формули-1" порівняно з простішою зброєю.

Він порівняв складність експлуатації та підтримки Typhoon з відносно простою легкою протитанковою зброєю наступного покоління NLAW, яку раніше подарувала Великобританія.

"Ви переходите від велосипеда в подарунок - згадайте про NLAW - до команди Формули-1... З винищувачем приходить екіпаж боксу. У команді Формули-1 без піт-екіпажу ви не можете завести машину, і вона, звичайно, не може проїхати більш як вісім кіл... Якщо дасте Тайфун, вам доведеться дати цілу купу людей ", - сказав міністр.

Він пояснив, що Британія збирається розпочати процес навчання українських військових на реактивних літаках.

"Тому перший крок - це навчити людей, навчити пілотів. Починаємо процес... Ми досить чітко розуміємо, що потрібно українцям на полі бою. І потенційно є способи отримати це швидше - ці ефекти, а не фіксація на платформі", - підкреслив Уоллес.

Бен Уоллес залишив відкритою перспективу майбутніх поставок британських винищувачів в Україну, але намагався придушити очікування швидкої зміни політики, повторюючи, що жодні варіанти не були виключені чи відкинуті.