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В Британії припустили, що навчання українських пілотів почнуться після війни

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Британія, Четвер 09 лютого 2023 16:54
В Британії припустили, що навчання українських пілотів почнуться після війни Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні,9 лютого, під час спільної британсько-італійської прес-конференції міністр оборони Британії припустив, що навчання українських пілотів почнуться після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Виступаючи на спільній британсько-італійській прес-конференції на рівні міністрів у Римі, Воллес заявив, що позиція Британії щодо винищувачів не має нічого спільного зі спробами створити проблеми чи виклики.

"Це принципово те, що частина нашого обладнання є виключно суверенною. Танки Challenger - мені не потрібно запитувати дозвіл іншої країни, щоб їх відправити, я можу просто прийняти рішення у співпраці зі своїм міністром закордонних справ і прем’єр-міністром", - наголосив міністр.

Він додав, що в ситуація з винищувачами Typhoon дещо інакша, адже це спільна розробка чотирьох країн. Воллес підкреслив, що Британія, ще не заявила, що обов'язково надішле винищувачі в Україну.

"Те, що було сказано, полягає в тому, що ми збираємося розпочати навчання для підвищення стійкості України, ймовірно, після конфлікту, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Великобританія, Швеція, Канада, Америка навчали українців формувати їхній захист", - сказав Волес.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці.

Також РБК-Україна писало про те, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки.

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