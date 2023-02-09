В Британії припустили, що навчання українських пілотів почнуться після війни

Сьогодні,9 лютого, під час спільної британсько-італійської прес-конференції міністр оборони Британії припустив, що навчання українських пілотів почнуться після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

Виступаючи на спільній британсько-італійській прес-конференції на рівні міністрів у Римі, Воллес заявив, що позиція Британії щодо винищувачів не має нічого спільного зі спробами створити проблеми чи виклики.

"Це принципово те, що частина нашого обладнання є виключно суверенною. Танки Challenger - мені не потрібно запитувати дозвіл іншої країни, щоб їх відправити, я можу просто прийняти рішення у співпраці зі своїм міністром закордонних справ і прем’єр-міністром", - наголосив міністр.

Він додав, що в ситуація з винищувачами Typhoon дещо інакша, адже це спільна розробка чотирьох країн. Воллес підкреслив, що Британія, ще не заявила, що обов'язково надішле винищувачі в Україну.