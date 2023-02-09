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Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці

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Четвер 09 лютого 2023 15:00
Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці Фото: Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія враховуватиме потенційні ескалаційні ризики під час розгляду можливості передачі Україні винищувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Речник прем'єр-міністра Британії заявив, що його країна поки що не приймала жодних рішень щодо передачі літаків.

"По-перше, ми ще не прийняли рішення щодо надання Великобританією літаків, ми зараз проводимо навчання. Великобританія перебуває в процесі надання танків "Челленджер", і ми також надали засоби більшої дальності. Ми приймаємо ці рішення обережно і робимо це вдумливо. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", - заявив речник.

Також він зауважив, що Британія переконана у тому, що її підхід допомоги Україні є найкращим та найшвидшим способом завершити війну.

"Великобританія має значну кількість винищувачів "Тайфун" і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що може поставити під загрозу безпеку Великої Британії", - заявив речник та додав, що для відправки "Тайфунів" потрібен дозвіл Італії, Іспанії і Німеччини, а F-35 - США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки.

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