Уоллес об обучении украинских пилотов на Typhoon: это как пересесть с велосипеда на Формулу-1
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что обучение украинских пилотов на Typhoon это как пересесть с велосипеда на Формулу-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Министр обороны исключил отправку британских самолетов в Украину в ближайшее время, заявив, что это будет все равно, что "перейти с велосипеда в команду Формулы-1" по сравнению с более простым оружием.
Он сравнил сложность эксплуатации и поддержки Typhoon с относительно простым легким противотанковым оружием следующего поколения NLAW, которое ранее подарила Великобритания.
"Вы переходите от велосипеда в подарок – вспомните о NLAW – в команду Формулы-1... С истребителем приходит экипаж бокса. В команде Формулы-1 без пит-экипажа вы не можете завести машину, и она, конечно, не может проехать больше как восемь кругов... Если дадите Тайфун, вам придется дать целую кучу людей ", - сказал министр.
Он пояснил, что Великобритания собирается начать процесс обучения украинских военных на реактивных самолетах.
"Поэтому первый шаг - это научить людей, научить пилотов. Начинаем процесс... Мы достаточно четко понимаем, что нужно украинцам на поле боя. И потенциально есть способы получить это быстрее - эти эффекты, а не фиксация на платформе", - подчеркнул Уоллес. .
Бен Уоллес оставил открытой перспективу будущих поставок британских истребителей в Украину, но пытался подавить ожидания скорейшей смены политики, повторяя, что никакие варианты не были исключены или отвергнуты.
"Эти вещи не будут на следующей неделе или в следующем месяце, или, возможно, даже через шесть месяцев", - подчеркнул министр.
Напомним, сегодня во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.
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