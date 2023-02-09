ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уоллес об обучении украинских пилотов на Typhoon: это как пересесть с велосипеда на Формулу-1

Новина українською →
Британия, Четверг 09 февраля 2023 18:23
Уоллес об обучении украинских пилотов на Typhoon: это как пересесть с велосипеда на Формулу-1 Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что обучение украинских пилотов на Typhoon это как пересесть с велосипеда на Формулу-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Министр обороны исключил отправку британских самолетов в Украину в ближайшее время, заявив, что это будет все равно, что "перейти с велосипеда в команду Формулы-1" по сравнению с более простым оружием.

Он сравнил сложность эксплуатации и поддержки Typhoon с относительно простым легким противотанковым оружием следующего поколения NLAW, которое ранее подарила Великобритания.

"Вы переходите от велосипеда в подарок – вспомните о NLAW – в команду Формулы-1... С истребителем приходит экипаж бокса. В команде Формулы-1 без пит-экипажа вы не можете завести машину, и она, конечно, не может проехать больше как восемь кругов... Если дадите Тайфун, вам придется дать целую кучу людей ", - сказал министр.

Он пояснил, что Великобритания собирается начать процесс обучения украинских военных на реактивных самолетах.

"Поэтому первый шаг - это научить людей, научить пилотов. Начинаем процесс... Мы достаточно четко понимаем, что нужно украинцам на поле боя. И потенциально есть способы получить это быстрее - эти эффекты, а не фиксация на платформе", - подчеркнул Уоллес. .

Бен Уоллес оставил открытой перспективу будущих поставок британских истребителей в Украину, но пытался подавить ожидания скорейшей смены политики, повторяя, что никакие варианты не были исключены или отвергнуты.

"Эти вещи не будут на следующей неделе или в следующем месяце, или, возможно, даже через шесть месяцев", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Великобритания
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов