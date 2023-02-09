Уоллес об обучении украинских пилотов на Typhoon: это как пересесть с велосипеда на Формулу-1

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что обучение украинских пилотов на Typhoon это как пересесть с велосипеда на Формулу-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

Министр обороны исключил отправку британских самолетов в Украину в ближайшее время, заявив, что это будет все равно, что "перейти с велосипеда в команду Формулы-1" по сравнению с более простым оружием.

Он сравнил сложность эксплуатации и поддержки Typhoon с относительно простым легким противотанковым оружием следующего поколения NLAW, которое ранее подарила Великобритания.

"Вы переходите от велосипеда в подарок – вспомните о NLAW – в команду Формулы-1... С истребителем приходит экипаж бокса. В команде Формулы-1 без пит-экипажа вы не можете завести машину, и она, конечно, не может проехать больше как восемь кругов... Если дадите Тайфун, вам придется дать целую кучу людей ", - сказал министр.

Он пояснил, что Великобритания собирается начать процесс обучения украинских военных на реактивных самолетах.

"Поэтому первый шаг - это научить людей, научить пилотов. Начинаем процесс... Мы достаточно четко понимаем, что нужно украинцам на поле боя. И потенциально есть способы получить это быстрее - эти эффекты, а не фиксация на платформе", - подчеркнул Уоллес. .

Бен Уоллес оставил открытой перспективу будущих поставок британских истребителей в Украину, но пытался подавить ожидания скорейшей смены политики, повторяя, что никакие варианты не были исключены или отвергнуты.