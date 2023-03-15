Уоллес про інцидент з безпілотником: РФ має поважати міжнародний повітряний простір

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія має поважати міжнародний повітряний простір, реагуючи на збиття американського безпілотника MQ-9 російським винищувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", - заявив міністр.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

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