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Уоллес про інцидент з безпілотником: РФ має поважати міжнародний повітряний простір

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Середа 15 березня 2023 18:58
Уоллес про інцидент з безпілотником: РФ має поважати міжнародний повітряний простір Фото: міністр оборони Великобританії Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія має поважати міжнародний повітряний простір, реагуючи на збиття американського безпілотника MQ-9 російським винищувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", - заявив міністр.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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