Уоллес об инциденте с беспилотником: РФ должна уважать международное воздушное пространство
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия должна уважать международное воздушное пространство, реагируя на сбитие американского беспилотника MQ-9 российским истребителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Американцы заявили, что считают это непрофессиональным. Главное здесь то, что все стороны уважают международное воздушное пространство, и мы призываем русских сделать это", - заявил министр.
Напомним, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.
Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.
Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.
Кроме того, Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российским истребителем Су-27 над Черным морем.
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