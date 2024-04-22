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Уночі ППО знищила на півдні 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання

Фото: уночі ППО на півдні знищила 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 квітня протиповітряна оборона України знищила 5 ударних БпЛА Shahed-131/136 та 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Як розповів Олещук, терористи запустили проти України цієї ночі: 

  • 7 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, Крим; 
  • 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із тимчасово окупованої території Донецької області. 

Під час відбиття атаки мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили: 

  • 5 ударних БпЛА типу Shahed-131/136; 
  • 1 розвідувальний БпЛА  "Орлан-10" близько 7 ранку. 

Фото: уночі ППО на півдні знищила 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання (t.me/ComAFUA)

"Усі безпілотники збито в Одеській області", - додав Олещук. 

Є влучання 

"На жаль, є і влучання.Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. 
Люди не постраждали", - пише Telegram-канал Сил оборони півдня. 

Обстріли території України 

Протягом останніх тижнів питання посилення протиповітряної оборони України стало гострішим на тлі масованих ударів країни-терориста по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Це стало причиною скликання останнього засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент Володимир Зеленський озвучив міністрам оборони країн Альянсу нагальні потреби Києва. Під час пресконференції генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що у підсумку, союзники України погодились посилити її протиповітряну оборону й не тільки.

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