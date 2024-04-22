Ночью ПВО уничтожила на юге 5 из 7 дронов, в Одесской области есть попадание

Как рассказал Олещук, террористы запустили против Украины этой ночью:

7 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, Крым;

3 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Во время отражения атаки мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили:

5 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

1 разведывательный БпЛА "Орлан-10" около 7 утра.

Фото: ночью ПВО на юге уничтожило 5 из 7 дронов, в Одесской области есть попадание (t.me/ComAFUA)

"Все беспилотники сбиты в Одесской области", - добавил Олещук.

Есть попадания

"К сожалению, есть и попадания: вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали", - пишет Telegram-канал Сил обороны юга.

Обстрелы территории Украины

В течение последних недель вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал более острым на фоне массированных ударов страны-террориста по энергетической и гражданской инфраструктуре. Это стало причиной созыва последнего заседания Совета Украина-НАТО, во время которого президент Владимир Зеленский озвучил министрам обороны стран Альянса насущные потребности Киева. Во время пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что в итоге, союзники Украины согласились усилить ее противовоздушную оборону и не только.