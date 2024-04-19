Путін має опуститися на землю. Зеленський звернувся до НАТО

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно опустити на землю. І в цьому можуть допомогти країни НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Раді Україна-НАТО.

Глава держави нагадав, що під час атаки на Ізраїль країни НАТО продемонстрували ефективність свого повітряного щита - майже всі повітряні цілі були нейтралізовані.

Зеленський назвав "небезпечним міфом" думку про те, що знищення ракет та дронів, які запустили у бік третьої країни, може розглядатися як пряме зіткнення з армією, яка застосувала таку зброю.

"Для дій союзників на Близькому Сході не було необхідності задіяти п'яту статтю (про колективну оборону - ред.), і союзники діяли спільно, щоб захистити державу, яка не є членом Альянсу. Очевидно, що зараз, коли Росія має перевагу в повітрі і може покладатися на свій безпілотний та ракетний терор, наші можливості на землі, на жаль, обмежені. І ви показали, як можна вирішити цю проблему", - додав президент.

За його словами, життя однакове цінне скрізь на Землі і тому дивно виглядає різниця в рішучості захищати життя і свободу - десь вона сильніше, десь - слабше.

"Путін повинен спуститися на землю, а наше небо має знову стати безпечним, і це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Від вашого вибору, чи справді життя скрізь однаково цінне. Від вашого вибору, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір того, чи ми справді є союзниками", - звернувся Зеленський до членів НАТО.