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В университете Пекина произошел взрыв

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 10:35
В университете Пекина произошел взрыв
Фото: место взрыва (edu.sina/com.cn)

В результате взрыва погибли три студента

В среду, 26 декабря, в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN.

Сообщается, что взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.

Напомним, 21 декабря в результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) погибли 13 горняков. Погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Также 17 декабря в Греции прогремел взрыв возле местного телеканала Skai, в результате инцидента пострадавших нет. По данным полиции, для изготовления бомбы использовали около 5 кг взрывчатого вещества. Предполагается, что злоумышленников было двое. 

Напомним, ранее в ноябре в Афинах в дом заместителя прокурора подложили бомбу. Ее удалось обезвредить, так как неизвестный через СМИ сообщил адрес, где заложена бомба, и сказал, что взрыв произойдет через 20 минут.

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