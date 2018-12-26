В университете Пекина произошел взрыв

Фото: место взрыва (edu.sina/com.cn)

В результате взрыва погибли три студента

В среду, 26 декабря, в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN.

Сообщается, что взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.

Напомним, 21 декабря в результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия) погибли 13 горняков. Погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся три горняка, один из них в критическом состоянии.

Также 17 декабря в Греции прогремел взрыв возле местного телеканала Skai, в результате инцидента пострадавших нет. По данным полиции, для изготовления бомбы использовали около 5 кг взрывчатого вещества. Предполагается, что злоумышленников было двое.

Напомним, ранее в ноябре в Афинах в дом заместителя прокурора подложили бомбу. Ее удалось обезвредить, так как неизвестный через СМИ сообщил адрес, где заложена бомба, и сказал, что взрыв произойдет через 20 минут.