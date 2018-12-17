В Греции прогремел взрыв возле здания телеканала

Фото: место взрыва (skai.gr)

В результате инцидента никто не пострадал

В Греции прогремел взрыв возле местного телеканала Skai, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.

Сообщается, что взрыв произошел возле офисного здания, где находятся радио, телеканал Skai и редакция газеты Kathimerini. Примечательно, что за 45 минут до взрыва поступил анонимный звонок с предупреждением. После звонка здание эвакуировали, а полиция оцепила зону поражения.

Также сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет, но взрывной волной выбило окна. По данным полиции, для изготовления бомбы использовали около 5 кг взрывчатого вещества. Предполагается, что злоумышленников было двое. На записях камер видеонаблюдения видно, как они оставили сумку с бомбой и скрылись с места происшествия.

Напомним, ранее в ноябре в Афинах в дом заместителя прокурора подложили бомбу. Ее удалось обезвредить, так как неизвестный через СМИ сообщил адрес, где заложена бомба, и сказал, что взрыв произойдет через 20 минут.

В мае 2017 года в Греции взорвался автомобиль экс-премьера страны Лукаса Пападимоса. Также сообщалось, что он получил ранение.