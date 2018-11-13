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В Афинах в дом зампрокурора подложили бомбу

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 11:28
В Афинах в дом зампрокурора подложили бомбу
Фото: иесто происшествия (twitter.com/ekathimerini)

По данным полиции, взрывное устройство оказалось похоже на то, которое использовалось во время атаки на Апелляционный суд Афин в декабре прошлого года

Во вторник, 13 ноября, в Афинах взрывотехники обезвредили взрывное устройство, подложенное под дом заместителя прокурора Верховного суда Греции Исидора Догиакоса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.

Как сообщается, неизвестный около 4 часов утра позвонил в редакцию газеты Efimerida ton Syntakton и на новостной сайт Zougla, сообщил адрес, где заложена бомба, и сказал, что взрыв произойдет через 20 минут. Прибывшие на место специалисты из отдела по обезвреживанию взрывных устройств обнаружили бомбу, заложенную в кастрюлю и установленную на багажнике мотоцикла.

По данным полиции, взрывное устройство оказалось похоже на то, которое использовалось во время атаки на Апелляционный суд Афин в декабре прошлого года анархистской организацией Group of Popular Fighters.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 октября текущего года нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Отметим, помимо CNN, посылки со взрывчаткой получили, в частности, в Белом доме,  Хиллари и Билл Клинтоны, Барак Обама, Джордж Сорос.

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