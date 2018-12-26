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В університеті Пекіна стався вибух

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 10:35
В університеті Пекіна стався вибух
Фото: місце вибуху (edu.sina/com.cn)

В результаті вибуху загинули три студенти

У середу, 26 грудня, в Пекінському транспортному університеті стався вибух у лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CGTN.

Повідомляється, що вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.

Нагадаємо, 21 грудня в результаті вибуху на шахті біля Карвині (Чехія) загинули 13 гірників. Загинули два чеха, решта загиблих - громадяни Польщі. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Також 17 грудня в Греції прогримів вибух біля місцевого телеканалу Skai, в результаті інциденту потерпілих немає. За даними поліції, для виготовлення бомби використовували близько 5 кг вибухової речовини. Передбачається, що зловмисників було двоє.

Нагадаємо, раніше в листопаді в Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу. Її вдалося знешкодити, так як невідомий через ЗМІ повідомив адресу, де закладена бомба, і сказав, що вибух станеться через 20 хвилин.

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