ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Універсальний "мозок" для роботів: MindOn представила модель Mind-1

15:17 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Універсальний "мозок" для роботів: MindOn представила модель Mind-1 MindOn показала модель фізичного ШІ Mind-1 (скриншот: MindOn)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ навчили керувати роботами у реальному часі - стартап MindOn представив модель Mind-1 для виконання повсякденних завдань. Під час демонстрації роботи виконували маніпуляції зі швидкістю, близькою до людської.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MindOn.

Примітно, що на відміну від багатьох розробників, MindOn не створює власне залізо чи корпус робота, а позиціонує Mind-1 як універсальну інтелектуальну систему.

Ця модель здатна працювати на різних робототехнічних платформах без необхідності перенавчання під кожен окремий механізм.

Що вміє робот?

У продемонстрованих відеоматеріалах із позначкою "1.0x Speed" та "Fully Autonomous" роботи демонструють виконання різнопланових завдань:

  • Дворучні маніпулятори сортують пакунки біля конвеєра;
  • Механічні руки складають одяг на робочій поверхні;
  • Гуманоїд пересувається облаштованою кімнатою та збирає білизну для прання.

Головна мета Mind-1 об'єднати сприйняття, аналіз та фізичну дію в єдину модель замість використання окремих вузькоспеціалізованих алгоритмів.

Швидкість як новий стандарт робототехніки

Досі головним показником для автономних роботів була здатність виконати завдання без допомоги людини. MindOn зміщує фокус на швидкість і ефективність роботи.

За заявою розробників, Mind-1 забезпечує виконання складних маніпуляцій зі швидкістю людини, а у деяких сценаріях - навіть швидше.

Водночас незалежні експерти зазначають, що для остаточного підтвердження цих показників потрібні подальші тести із вимірюванням відсотка успішності та частоти втручання оператора поза контрольованими демо-зонами.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility
Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility
Аналітика
Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити