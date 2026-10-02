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Универсальный "мозг" для роботов: MindOn представила модель Mind-1

15:17 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Универсальный "мозг" для роботов: MindOn представила модель Mind-1 MindOn показала модель физического ИИ Mind-1 (скриншот: MindOn)
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ИИ научили управлять работами в реальном времени - стартап MindOn представил модель Mind-1 для выполнения повседневных задач. Во время демонстрации роботы производили манипуляции со скоростью, близкой к человеческой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MindOn.

Примечательно, что в отличие от многих разработчиков, MindOn не создает собственное железо или корпус робота, а позиционирует Mind-1 как универсальную интеллектуальную систему.

Эта модель способна работать на разных робототехнических платформах без необходимости переучивания под каждый отдельный механизм.

Что умеет робот?

В продемонстрированных видеоматериалах с пометкой "1.0x Speed" и "Fully Autonomous" работы демонстрируют выполнение разноплановых задач:

  • Двухручные манипуляторы сортируют пакеты у конвейера;
  • Механические руки складывают одежду на рабочей поверхности;
  • Гуманоид передвигается по оборудованной комнате и собирает белье для стирки.

Главная цель Mind-1 - объединить восприятие, анализ и физическое действие в единую модель вместо использования отдельных узкоспециализированных алгоритмов.

Скорость как новый стандарт робототехники

До сих пор главным показателем для автономных роботов была способность выполнить задачу без помощи человека. MindOn сдвигает фокус на скорость и эффективность работы.

По заявлению разработчиков, Mind-1 обеспечивает выполнение сложных манипуляций со скоростью человека, а в некоторых сценариях - даже быстрее.

В то же время, независимые эксперты отмечают, что для окончательного подтверждения этих показателей нужны дальнейшие тесты с измерением процента успеваемости и частоты вмешательства оператора вне контролируемых демо-зон.

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