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Витримав віруси та кібератаки: Китай створив першого у світі автономного гуманоїда

17:34 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Витримав віруси та кібератаки: Китай створив першого у світі автономного гуманоїда Китай зробив суттєвий прорив у робототехніці (фото: CCTV News)
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У Китаї показали першого робота з "втіленим ШІ", створеного повністю на вітчизняній електроніці. Гуманоїд самостійно ухвалює рішення і не має у собі жодних іноземних технологій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Розробники пояснюють: електронна архітектура виконує роль "інтелектуальної нервової системи" робота.

Вона об'єднує

  • операційну систему,
  • мережеві протоколи,
  • програмне забезпечення,
  • обчислювальні ШІ-чипи .

Нова китайська цифрова платформа дозволила розділити та одночасно інтегрувати процеси управління й обчислень ШІ.

Результати стрес-тестів

Під час випробувань інженери перевірили стійкість робота до екстремальних умов і порівняли його з аналогами на базі традиційних іноземних архітектур.

Що виявили?

Пристрої зі стандартною архітектурою під час імітації пошкодження суглобів, кібератак або впровадження вірусів втрачали контроль, вимикалися або виходили з ладу.

Робот на базі повністю національної системи успішно пройшов усі тести, зберігши стабільність та керованість.

Архітектура забезпечила швидку ізоляцію збоїв, захист від зовнішнього втручання та миттєву реакцію систем безпеки.

Читайте більше: Роботи йдуть на війну: Китай випробовує бойових гуманоїдів

Стратегічний прорив та плани розвитку

За словами виконавчого декана Інституту машинного інтелекту Шанхайського університету науки та технологій Лі Цінду, головне досягнення полягає у переході від імпортозаміщення окремих деталей до створення повністю автономної технологічної бази.

Це гарантує, що фізичні дії штучного інтелекту залишатимуться суворо у межах безпеки й не зашкодять людям на виробництві.

Розробка відповідає директиві Міністерства промисловості та інформатизації КНР щодо формування безпечного ланцюга постачань до 2027 року, а також проєкту 15-го п'ятирічного плану (2026-2030 роки), який передбачає прискорений розвиток робототехніки.

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