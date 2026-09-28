Робот-гуманоїд заплакав на публіці: як Yansyn-X2 імітує емпатію

Робот-гуманоїд Yansyn-X2 пустив справжню сльозу на очах у публіки - незвичний трюк показали на технологічній виставці у Шанхаї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Під час технологічної конференції 2026 Inclusion Conference у Шанхаї інженери продемонстрували виняткову взаємодію з роботом. На прохання розробника пролити сльозу, робот за кілька секунд випустив краплю прозорої рідини з ока.

Інженерія емоцій та ефект присутності

За розробкою Yansyn-X2 стоїть китайська компанія Yanxi Technology з міста Нінбо.

Робот базується на трирівневій технічній архітектурі:

ШІ-алгоритми аналізують контекст і тональність розмови.

Біонічні компоненти під силіконовою шкірою медичного класу змінюють вираз обличчя на сумний у разі виявлення слів співчуття або сумом.

Окрема мікрофлюїдна система виділяє штучні сльози з куточків очей.

Наразі Yansyn-X2 може повертати голову, стежити за людьми та жестикулювати. У майбутніх версіях сервомотори планують замінити на біонічні м'язи для більшої плавності міміки.

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Швидкий розвиток робототехніки

Yansyn-X2 - частина загального тренду розвитку гуманоїдів. Інші компанії демонструють вражаючі практичні досягнення.

Так, на виставці CES 2026 робот LG CLOiD показав уміння сортувати та складати білизну, Allex від WIRobotics витримує вагу до 3 кілограмів, а SwitchBot Onero H1 навчився самостійно завантажувати пральну машину.

На Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів у Пекіні модель Tiangong Ultra пробігла 100 метрів за 9,39 секунди, перевершивши світовий рекорд Усейна Болта.

Авіакомпанія Japan Airlines розпочала тестування андроїдів для сортування багажу в аеропорту Ханєда, а компанія 1X розробила домашнього робота NEO за 20 000 доларів США.