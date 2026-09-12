"Уникайте АЗС". Росія дронами атакує захід України: що відомо на зараз

Деталі повітряної атаки

У напрямку Волині зафіксовано рух великої кількості ворожих цілей.

Жителів регіону закликають негайно прямувати до укриттів або перебувати в безпечних місцях.

У Рівненській області також триває повітряна техніка атаки та працюють сили ППО.

В ОВА попереджають про загрозу від уламків збитих цілей та закликають уникати перебування поблизу об'єктів потенційної небезпеки, зокрема автозаправних станцій.

Оновлено 16:35

Атака на залізницю

Російські війська знову завдали ударів по залізничній інфраструктурі.

За словами Олександра Перцовського, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в двох містах - Луцьку та Фастові.

Жертв чи постраждалих вдалося уникнути завдяки вчасно вжитим заходам безпеки.

"Завчасно пасажири евакуйовані з потяга, співробітники - з робочих місць. Всі цілі", - зазначив Перцовський.

Він додав, що ворожа атака триває, а в небі фіксують зграї "Шахедів".

Залізничники продовжують роботу з максимальною увагою та обачністю.

Також у мережі пишуть про удар в зупинку у Звягелі на Житомирщині, але офіційної інформації поки немає

Оновлено 16:50

Польща підняла авіацію через атаки РФ

У повітряному просторі Польщі працює військовий гелікоптер, а сили протиповітряної оборони країни приведені у підвищену готовність.

Це пов'язано з черговою атакою російських безпілотників по території західних областей України.

Польські військові наголошують, що підняття авіації має превентивний характер.

Головна мета - моніторинг ситуації та забезпечення безпеки повітряного простору Республіки Польща, зокрема в районах, що межують із зонами російських ударів.

"Оперативне командування Збройних Сил постійно контролює ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 17:20

Атака на Звягель

За словами очільника Житомирської області, російські війська продовжують тероризувати регіон.

Нічний удар - ворог вразив підприємство з іноземними інвестиціями.

Ранкові обстріли - у Звягелі під удар потрапила автозаправна станція, а в Коростені - ще дві АЗС. У цих випадках минулося без жертв.

Влучання по цивільних - близько години тому окупанти знову вдарили по Звягелю, поціливши у продуктовий магазин. Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули.

В ОВА закликають жителів області не нехтувати правилами безпеки та обов'язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги