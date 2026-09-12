"Избегайте АЗС". Россия дронами атакует запад Украины: что известно сейчас

Детали воздушной атаки

В направлении Волыни зафиксировано движение большого количества враждебных целей.

Жителей региона призывают немедленно направляться к укрытиям или находиться в безопасных местах.

В Ровенской области продолжается воздушная техника атаки и работают силы ПВО.

В ОВА предупреждают об угрозе от обломков сбитых целей и призывают избегать нахождения вблизи объектов потенциальной опасности, в частности автозаправочных станций.

Обновлено 16:35

Атака на железную дорогу

Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.

По словам Александра Перцовского, в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в двух городах - Луцке и Фастове.

Жертв или пострадавших удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам безопасности.

"Заблаговременно пассажиры эвакуированы из поезда, сотрудники - с рабочих мест. Все цели", - отметил Перцовский.

Он добавил, что вражеская атака продолжается, а в небе фиксируют стаи "Шахедов".

Железнодорожники продолжают работу с максимальным вниманием и осмотрительностью.

Также в сети пишут об ударе в остановку в Звягеле на Житомирщине, но официальной информации пока нет