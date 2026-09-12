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"Избегайте АЗС". Россия дронами атакует запад Украины: что известно сейчас

16:13 12.09.2026 Сб
2 мин
Жителей призывают немедленно позаботиться о безопасности
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атакует мероприятие Украины (Getty Images)

Волынскую и Ровенскую области атакуют российские беспилотники. В регионах работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля и руководителя Волынской ОВА Романа Романюка и заявление председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

Детали воздушной атаки

В направлении Волыни зафиксировано движение большого количества враждебных целей.

Жителей региона призывают немедленно направляться к укрытиям или находиться в безопасных местах.

В Ровенской области продолжается воздушная техника атаки и работают силы ПВО.

В ОВА предупреждают об угрозе от обломков сбитых целей и призывают избегать нахождения вблизи объектов потенциальной опасности, в частности автозаправочных станций.

Обновлено 16:35

Атака на железную дорогу

Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.

По словам Александра Перцовского, в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в двух городах - Луцке и Фастове.

Жертв или пострадавших удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам безопасности.

"Заблаговременно пассажиры эвакуированы из поезда, сотрудники - с рабочих мест. Все цели", - отметил Перцовский.

Он добавил, что вражеская атака продолжается, а в небе фиксируют стаи "Шахедов".

Железнодорожники продолжают работу с максимальным вниманием и осмотрительностью.

Также в сети пишут об ударе в остановку в Звягеле на Житомирщине, но официальной информации пока нет

Массированная атака на Украину 12 сентября

Напомним, этой ночью российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив разные типы ракет и ударные беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство враждебных целей.

Кроме того, во время обстрелов оккупанты атаковали пассажирский поезд в Луцке. Пассажиров успели заблаговременно эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

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