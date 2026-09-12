РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО
У ніч на 12 вересня російські війська здійснили нову масовану повітряну атаку по Україні. ППО змогла збити/подавити більшість ворожих цілей, зокрема й ракети, однак також зафіксовані влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сиз ЗСУ.
Обстріл розпочався о 18:00 11 вересня.
Під час удару окупанти застосували:
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму;
- 8 крилатих ракет морського базування "Калібр" із Чорного моря;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 129 ударних безпілотників Shahed, S8000 "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".
Дрони росіяни запускали з районів Курська, Орла, тимчасово окупованої Донеччини та Гвардійського в Криму.
Основною ціллю атаки стала Одеська область.
Повітряний напад ворога відбивали із залученням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 110 повітряних цілей:
- 6 ракет "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 1 безпілотник S8000 "Бандероль";
- 101 ударний дрон Shahed, "Гербера" та інших типів.
Водночас зафіксовано влучання російських ракет і ударних БпЛА на 20 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.
Повітряна атака триває. У небі досі знаходяться російські безпілотники.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дотримуйтеся правил безпеки.
Раніше стало відомо, що Канада виділяє сотні мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України.
Окрім того, ми писали, що Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро для України на ракети Patriot та дрони.