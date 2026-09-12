РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили нову масовану повітряну атаку по Україні. ППО змогла збити/подавити більшість ворожих цілей, зокрема й ракети, однак також зафіксовані влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сиз ЗСУ.