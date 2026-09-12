Росія ударила по пасажирському потягу у Луцьку

Російські війська атакували потяг у Луцьку. Пасажирів завчасно евакуювали з потяга, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

Росія вкотре атакувала українську залізницю. Станом на зараз влучання зафіксовано в Луцьку та Фастові.

За словами Перцовського, пасажирів завчасно евакуювали з потяга, а співробітників - з робочих місць. Усі люди цілі.

Атака триває, у небі - "зграї шахедів", тож залізничники працюють з максимальною увагою. Через це можливі зміни у графіках руху потягів - задля безпеки пасажирів.

Раніше про масовану атаку попередила й Волинська ОВА. За даними її голови Романа Романюка, у напрямку області летить багато ворожих цілей, тож людей закликали перебувати в укриттях.