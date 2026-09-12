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Росія ударила по пасажирському потягу у Луцьку

16:03 12.09.2026 Сб
1 хв
Пасажирів попередили про можливі зміни у графіках руху
aimg Валерія Абабіна
Росія ударила по пасажирському потягу у Луцьку Фото: Потяг (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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Російські війська атакували потяг у Луцьку. Пасажирів завчасно евакуювали з потяга, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

Росія вкотре атакувала українську залізницю. Станом на зараз влучання зафіксовано в Луцьку та Фастові.

За словами Перцовського, пасажирів завчасно евакуювали з потяга, а співробітників - з робочих місць. Усі люди цілі.

Атака триває, у небі - "зграї шахедів", тож залізничники працюють з максимальною увагою. Через це можливі зміни у графіках руху потягів - задля безпеки пасажирів.

Раніше про масовану атаку попередила й Волинська ОВА. За даними її голови Романа Романюка, у напрямку області летить багато ворожих цілей, тож людей закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 13 серпня на Одещині реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського потяга - машиніст і його помічник загинули, однак завдяки діям бригади вдалося врятувати 340 пасажирів.

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