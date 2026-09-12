"Избегайте АЗС". Россия дронами атакует запад Украины: что известно сейчас
Волынскую и Ровенскую области атакуют российские беспилотники. В регионах работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля и руководителя Волынской ОВА Романа Романюка и заявление председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
Детали воздушной атаки
В направлении Волыни зафиксировано движение большого количества враждебных целей.
Жителей региона призывают немедленно направляться к укрытиям или находиться в безопасных местах.
В Ровенской области продолжается воздушная техника атаки и работают силы ПВО.
В ОВА предупреждают об угрозе от обломков сбитых целей и призывают избегать нахождения вблизи объектов потенциальной опасности, в частности автозаправочных станций.
Обновлено 16:35
Атака на железную дорогу
Российские войска снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.
По словам Александра Перцовского, в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в двух городах - Луцке и Фастове.
Жертв или пострадавших удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам безопасности.
"Заблаговременно пассажиры эвакуированы из поезда, сотрудники - с рабочих мест. Все цели", - отметил Перцовский.
Он добавил, что вражеская атака продолжается, а в небе фиксируют стаи "Шахедов".
Железнодорожники продолжают работу с максимальным вниманием и осмотрительностью.
Также в сети пишут об ударе в остановку в Звягеле на Житомирщине, но официальной информации пока нет
Массированная атака на Украину 12 сентября
Напомним, этой ночью российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив разные типы ракет и ударные беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство враждебных целей.
Кроме того, во время обстрелов оккупанты атаковали пассажирский поезд в Луцке. Пассажиров успели заблаговременно эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.