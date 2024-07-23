Унікальні кадри: прикордонники знищили у повітрі ворожий дрон Zala (відео)

Зазначається, що на унікальних кадрах показано роботу повітряного полювання бригади "Помста".

Зазначається, що неподалік Серебрянського лісу було помічено російський дрон-розвідник Zala, що вів спостереження за позиціями наших захисників.

"В результаті роботи FPV-дрона ворожий безпілотник знищено", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про безпілотник Zala

Дрон Zala розроблений для установки професійних оптичних приладів та забезпечення тривалого моніторингу об'єктів. Призначений для спостереження за поверхнею суші та моря, для аналізу обсягу газів в повітряному шарі та рівня радіоактивності в режимі реального часу, для розпізнавання, оцінки пошкоджень і загорянь.

В рамках війни Росії проти України, загарбники використовують даний тип безпілотників для розвідки місцевості на полі бою та в тилу.