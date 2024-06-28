Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили техніку та особовий склад окупантів (відео)

Фото: ССО ЗСУ знищили техніку та особовий склад РФ на Запорізькому напрямку (ілюстративне фото pixabay-com)

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спецоперацій ЗСУ в Telegram.