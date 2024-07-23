Уникальные кадры: пограничники уничтожили в воздухе вражеский дрон Zala (видео)

Отмечается, что на уникальных кадрах показана работа воздушной охоты бригады "Месть".

Отмечается, что неподалеку от Серебрянского леса был замечен российский дрон-разведчик Zala, который вел наблюдение за позициями наших защитников.

"В результате работы FPV-дрона вражеский беспилотник уничтожен", - говорится в сообщении.

Что известно о беспилотнике Zala

Дрон Zala разработан для установки профессиональных оптических приборов и обеспечения продолжительного мониторинга объектов. Предназначена для наблюдения за поверхностью суши и моря, для анализа объема газов в воздушном слое и уровня радиоактивности в режиме реального времени, для распознавания, оценки повреждений и возгораний.

В рамках войны России против Украины захватчики используют данный тип беспилотников для разведки местности на поле боя и в тылу.