UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Унікальне відео: як виглядала перша ротація українських полярників у Антарктиді

11:32 12.03.2026 Чт
2 хв
Науковці розповіли про негласну заборону на участь жінок в антарктичних місіях
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Станція "Академік Вернадський" (facebook.com AntarcticCenter)

Українські науковці оприлюднили архівні кадри першої перезмінки експедицій на антарктичній станції "Академік Вернадський", яка відбулася у березні 1997 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру у Facebook

Читайте також: "Якщо Антарктида розтане - міста підуть під воду". Інтерв'ю з полярником про роботу на краю світу

Відео показує момент, коли завершилася зимівля першої Української антарктичної експедиції, а роботу на станції розпочала друга експедиція. Саме тоді сформувалися деякі традиції передачі станції між командами, які зберігаються і донині.

Ці архівні кадри оприлюднили під час нинішньої ротації полярників: зараз на "Вернадському" триває перезмінка 30-ї та 31-ї українських антарктичних експедицій.

Перша експедиція з жінками

Друга українська антарктична експедиція стала історичною, адже вперше до складу команди увійшли жінки. Тоді на станції зимували:

  • метеорологині Світлана Краковська та Людмила Маньківська,
  • кухарка Галина Колотницька,
  • геофізикиня Марина Орлова.

До цього жінок не було ані в британських командах, які працювали на станції раніше, ані в першій українській експедиції.

Втім, як зазначили полярники, цей прорив тривав недовго. Після другої експедиції майже 20 років існувала негласна заборона на участь жінок у складі українських антарктичних місій.

Жінки повернулися на станцію у 2018 році

Ситуація змінилася лише у 2018 році, коли жінки знову почали працювати на станції "Академік Вернадський" як у річних, так і в сезонних експедиціях.

Нагадаємо, зараз вперше в історії українську антарктичну експедицію очолює жінка. Керівницею 31-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський" у 2026-2027 роках стала метеорологиня Анжеліка Ганчук. У Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що вона вже мала досвід роботи в Антарктиці.

Також РБК-Україна розповідало, як проходить день українського полярника в Антарктиді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АнтарктидаАкадемік Вернадський