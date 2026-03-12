RU

Общество Образование Деньги Изменения

Уникальное видео: как выглядела первая ротация украинских полярников в Антарктиде

11:32 12.03.2026 Чт
2 мин
Ученые рассказали о негласном запрете на участие женщин в антарктических миссиях
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Станция "Академик Вернадский" (facebook.com AntarcticCenter)

Украинские ученые обнародовали архивные кадры первой пересменки экспедиций на антарктической станции "Академик Вернадский", которая состоялась в марте 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook

Читайте также: "Если Антарктида растает - города уйдут под воду". Интервью с полярником о работе на краю света

Видео показывает момент, когда завершилась зимовка первой Украинской антарктической экспедиции, а работу на станции начала вторая экспедиция. Именно тогда сформировались некоторые традиции передачи станции между командами, которые сохраняются и по сей день.

Эти архивные кадры обнародовали во время нынешней ротации полярников: сейчас на "Вернадском" продолжается пересменка 30-й и 31-й украинских антарктических экспедиций.

Первая экспедиция с женщинами

Вторая украинская антарктическая экспедиция стала исторической, ведь впервые в состав команды вошли женщины. Тогда на станции зимовали:

  • метеорологи Светлана Краковская и Людмила Маньковская,
  • повар Галина Колотницкая,
  • геофизик Марина Орлова.

До этого женщин не было ни в британских командах, которые работали на станции раньше, ни в первой украинской экспедиции.

Впрочем, как отметили полярники, этот прорыв длился недолго. После второй экспедиции почти 20 лет существовал негласный запрет на участие женщин в составе украинских антарктических миссий.

Женщины вернулись на станцию в 2018 году

Ситуация изменилась только в 2018 году, когда женщины снова начали работать на станции "Академик Вернадский" как в годовых, так и в сезонных экспедициях.

Напомним, сейчас впервые в истории украинскую антарктическую экспедицию возглавляет женщина. Руководительницей 31-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский" в 2026-2027 годах стала метеоролог Анжелика Ганчук. В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что она уже имела опыт работы в Антарктике.

Также РБК-Украина рассказывало, как проходит день украинского полярника в Антарктиде.

