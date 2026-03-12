Уникальное видео: как выглядела первая ротация украинских полярников в Антарктиде

Украинские ученые обнародовали архивные кадры первой пересменки экспедиций на антарктической станции "Академик Вернадский", которая состоялась в марте 1997 года.
Видео показывает момент, когда завершилась зимовка первой Украинской антарктической экспедиции, а работу на станции начала вторая экспедиция. Именно тогда сформировались некоторые традиции передачи станции между командами, которые сохраняются и по сей день.
Эти архивные кадры обнародовали во время нынешней ротации полярников: сейчас на "Вернадском" продолжается пересменка 30-й и 31-й украинских антарктических экспедиций.
Вторая украинская антарктическая экспедиция стала исторической, ведь впервые в состав команды вошли женщины. Тогда на станции зимовали:
До этого женщин не было ни в британских командах, которые работали на станции раньше, ни в первой украинской экспедиции.
Впрочем, как отметили полярники, этот прорыв длился недолго. После второй экспедиции почти 20 лет существовал негласный запрет на участие женщин в составе украинских антарктических миссий.
Ситуация изменилась только в 2018 году, когда женщины снова начали работать на станции "Академик Вернадский" как в годовых, так и в сезонных экспедициях.
Напомним, сейчас впервые в истории украинскую антарктическую экспедицию возглавляет женщина. Руководительницей 31-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский" в 2026-2027 годах стала метеоролог Анжелика Ганчук. В Национальном антарктическом научном центре отмечают, что она уже имела опыт работы в Антарктике.
