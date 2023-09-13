Унікальна подія. В ЗМІ пояснили важливість ураження підводного човна "Ростов-на-Дону"

Ураження підводного човна є надскладною ціллю протидія якій вимагає комплексу засобів з протичовновими кораблями, літаками, вертольотами й власними підводними човнами. Водночас Україна не має нічого з вище перераховного

"Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту. Й навіть якщо мова не йшла про те, що РФ використовує свої підводні човни ледь не у режимі запуску крилатих ракет з рейду Севастополя, шукати та знищувати їх у Чорному морі ВМС України просто немає чим", - пояснює видання.

Єдиною можливістю для України уразити підводний човен, це знищити його у надводному положенні. Єдиним вікном можливостей є ураження в бухті, що й вдалось здійснити українським льотчикам. Зокрема ураження "Ростова-на-Дону" стало першим в історії застосуванням крилатих ракет для ураження підводного човна.

Скоріш за все, під час удару були застосовані крилаті ракети типу Storm Shadow, що мають бойову частину вагою 450 кг, яка складається з двох окремих частин - кумулятивного заряду та уламково-фугасної бойової частини.

"Таким чином при ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, мова йде про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки", - пояснює видання.

Нічний удар по Севастополю

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Через деякий час в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про атаку нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з яких збили. Зокрема терористи звинуватили Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.

Внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.