Уникальное событие. В СМИ объяснили важность поражения подлодки "Ростов-на-Дону"

Поражение подводной лодки является сверхсложной целью, противодействие которой требует комплекса средств с противолодочными кораблями, самолетами, вертолетами и собственными подводными лодками. В то же время Украина не имеет ничего из выше перечисленного

"Нет ни современных кораблей, которые могут осуществлять патрулирование акватории с целью поиска и уничтожения субмарин, ни таких противолодочных самолетов, как P-8 Poseidon или хотя бы P-3 Orion, ни конечно подводной компоненты флота. И даже если речь не шла о том, что РФ использует свои подводные лодки чуть ли не в режиме запуска крылатых ракет с рейда Севастополя, искать и уничтожать их в Черном море ВМС Украины просто нечем", - объясняет издание.

Единственной возможностью для Украины поразить подводную лодку, это уничтожить ее в надводном положении. Единственным окном возможностей является поражение в бухте, что и удалось осуществить украинским летчикам. В частности, поражение "Ростова-на-Дону" стало первым в истории применением крылатых ракет для поражения подводной лодки.

Скорее всего, во время удара были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow, имеющие боевую часть весом 450 кг, которая состоит из двух отдельных частей - кумулятивного заряда и обломочно-фугасной боевой части.

"Таким образом при поражении подводной лодки или любого другого корабля взрыв проходит в середине корпуса. Это уже означает критические повреждения. А в случае с масштабным пожаром, который охватил оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что корабли просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки", - объясняет издание.

Ночной удар по Севастополю

Этой ночью, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Через некоторое время в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об атаке якобы 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, 7 из которых были сбиты. В частности, террористы обвинили Украину в атаке на корабле Черноморского флота безэкипажными катерами.

В результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.