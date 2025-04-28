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Унікальна операція. Бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів (відео)

Ілюстративне фото: Бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських бійців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники-оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) звільнили з ворожого полону трьох українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як пише ДПСУ, оператори розвіддронів виявили групу російських окупантів, які взяли у полон трьох українських бійців. Після цього на підкріплення оперативно прибули екіпажі БпЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади

"Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій", - додає ДПСУ.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українські прикордонники за допомогою дронів завдали потужного удару по російських позиціях в Донецькій області.

Також у квітні українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, а рота ударних БпЛА "Фаворит" атакувала ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області.

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