ua en ru
Ср, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рота "Фаворит" знищила ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області

Середа 09 квітня 2025 11:40
UA EN RU
Рота "Фаворит" знищила ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області Фото: рота "Фаворит" знищила ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Рота ударних БпЛА "Фаворит" оприлюднила відео відбиття ворожого штурму на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram керівника і засновника підрозділу, відомого спортсмена та спортивного функціонера Дениса Перча.

Як повідомили у підрозділі, у понеділок військовослужбовці роти знищили дві бойові машини піхоти (БМП), один бронетранспортер (БТР) та вантажівку типу "Урал". За словами командування, за день було успішно відбито два штурми противника. За день до цього підрозділ знищив ще одну ворожу БМП.

Наразі підрозділ продовжує виконання бойових завдань на Торецькому та Лиманському напрямках.

Рота "Фаворит" оголосила про набір рекрутів. До лав підрозділу можуть долучитися як новобранці, так і діючі військовослужбовці. У роті зазначають, що пропонують зручні умови служби, високий рівень забезпечення та якісну підготовку.

Подати заявку на вступ до підрозділу можна через офіційний сайт або соціальні мережі роти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони ВСУ
NEWS
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки