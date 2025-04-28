Уникальная операция. Бойцы ГПСУ дронами освободили из плена украинских воинов (видео)

Как пишет ГПСУ, операторы разведдронов обнаружили группу российских оккупантов, которые взяли в плен трех украинских бойцов. После этого на подкрепление оперативно прибыли экипажи БпЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады

"Слаженные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Далее с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям", - добавляет ГПСУ.