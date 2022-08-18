Уничтожены БПЛА и самолеты России: в ВСУ рассказали о достижениях "Хортицы" на этой неделе

На этой неделе оккупанты применяли против наших бойцов из группировки "Хортица" противорадиолокационные ракеты. Однако это не помешало военным нанести серьезные потери врагу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Группировка Объединенных сил.
"Новая неделя для частей и подразделений ПВО оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" началась с неприятных сюрпризов со стороны врага - применения противорадиолокационных ракет", - пишет пресс-служба.
Только за последние три дня наши бойцы уничтожили:
Напомним, РБК-Украина писало о том, как Вооруженные Силы Украины уничтожили три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.