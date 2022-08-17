ВСУ уничтожили еще один вражеский вертолет Ка-52 и три беспилотника

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины уничтожили три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52", - рассказали в ведомстве. Кроме того, в нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск. Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника.