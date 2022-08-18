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Знищені БПЛА та літаки Росії: в ЗСУ розповіли про досягнення "Хортиці" на цьому тижні

Фото: в ЗСУ розповіли про досягнення "Хортиці" на цьому тижні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цього тижня окупанти застосовували проти наших бійців з угрупування "Хортиця" протирадіолокаційні ракети. Однак це не завадило військовим завдати серйозних втрат ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

"Новий тиждень для частин та підрозділів ППО оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" розпочався з неприємних сюрпризів зі сторони ворога - застосування протирадіолокаційних ракет", - пише пресслужба.

Лише за останні три дні наші бійці знищили:

  • 5 ворожих БПЛА типу "Орлан-10";
  • 2 вертольоти Ка-52;
  • літак Су-25.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як Збройні сили України знищили три безпілотних літальних апарати і вертоліт Ка-52.

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